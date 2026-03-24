岡山市／大森雅夫 市長 岡山市は、新しいアリーナの整備を進めるため新たな部署を設置することを明らかにしました。 岡山市の大森市長が24日の定例会見で人事異動について説明しました。全体の異動は例年並みの1645人です。 （岡山市／大森雅夫 市長）「アリーナ整備推進担当課長などをはじめ、要員を配置し、組織の設置により事業の着実な推進を図りたい」 新しいアリーナの整備を進めるため