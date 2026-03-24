青空の下、咲き誇る濃いピンクと白い梅の花。小鳥も枝に止まって花の近くで一休み。長野市信州新町の「ろうかく梅園」では、梅の花が見頃を迎えています。園内には竜峡小梅と紅梅約1000本が植えられていて、現在7分から8分咲きです。小椿希美記者「きょうは上着いらずの春の陽気となっています。花まつりの期間中は木のすぐそばまで入ることができ、間近で梅の花を楽しむことができます」長野市内から「梅の花の香りがすごく香って