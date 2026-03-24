去年、約4年半ぶりに復活を果たした塩尻市のチロルの森が今週末に今季の営業をスタートします。今季のオープンを迎える塩尻市の信州塩尻農業公園チロルの森では24日、関係者を招いた内覧会が開かれました。チロルの森は来場者の減少や新型コロナの影響で2020年に閉園しましたが、再開を望む声を受けて去年、再オープンしました。有料入園者は3万5000人で、今年は去年より1か月開園を前倒します。園内には新たに