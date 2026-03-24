日本の高市早苗首相が北朝鮮との首脳会談の意向を明らかにしたことに対して北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長の妹の金与正（キム・ヨジョン）労働党中央委員会部長が反論の談話を発表したが日本側は首脳会談に向けた意志を改めて表明した。日本の木原稔官房長官は24日の閣議後の会見で、前日に金部長が朝日対話に否定的な考えを明らかにしたことに対して「高市首相は金氏と首脳同士で正面から向き合う覚悟を持っている