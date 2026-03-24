２４日、ボアオ・アジアフォーラム年次総会の記者会見と旗艦報告書発表会の様子。（ボアオ＝新華社記者／楊冠宇）【新華社ボアオ3月24日】中国海南省瓊海（けいかい）市博鰲（ボアオ）鎮で24日、ボアオ・アジアフォーラム2026年年次総会の記者会見と旗艦報告書発表会が開かれた。総会のテーマは「共同の未来を築く:新たな情勢、新たな機会、新たな協力」。今年は60以上の国と地域から代表約2千人が出席し、150近い報道機関から記