ミツカン「味ぽん」シリーズ初となる限定ラベル商品として、『ドラえもん』デザインの登場が決まった。【画像】6本ずらり…ミツカン「味ぽん」ドラえもんラベル『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』とのタイアップを記念した「ぽん！っと冒険キャンペーン」を開催。オリジナル味ぽんキャップカバーに続き、味ぽんシリーズ史上初となる限定ラベル商品が、4月上旬より販売開始となる。映画に登場するひみつ道具「水中バ