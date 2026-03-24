キャリアウーマンのマイコさんが独身者限定アプリで出会った男。ふたりの将来をほのめかす男には、実は妻子がいた。貞操権侵害で訴訟を起こし「独身偽装被害者の会」を立ち上げると、続々と相談が――。（全2回の1回目／後編を読む）【LINE入手】「なんかソワソワした」「他に大事な人とか今は…」博報堂マンとのメッセージ履歴をすべて見るマイコさん（仮名）と博報堂勤務の30代男性◆◆◆「独身偽装」で命を絶った被害者もい