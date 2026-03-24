千葉県内の神社や寺に油のような液体をかけたとして逮捕状が出され日本に移送されたニューヨーク在住の医師、金山昌秀容疑者について、警察は、2015年、成田山新勝寺の総門の柱に油のような液体をかけた疑いで再逮捕しました。金山容疑者はキリスト教系宗教団体の創立者で、調べに対し容疑を認め、液体についてはネット通販でアノインティングオイルという儀式に使う油を購入したという趣旨の話をしているということです。金山容疑