俳優の松井愛莉とさとうほなみが24日、都内で行われた『〇〇なふたり』制作報告会見に登壇した。同作品は全3話のショートドラマで、きょう24日から配信がスタート。撮影中にオルカパフォーマンスを見たが、2人の反応が対照的だったことを明かした。【写真】仲良し！新原泰佑を見つめる莉子松井とさとうが出演した作品は『蘭とステラと水族館』編。松井が演じる蘭とさとうが演じるステラはともに“オルカ推し”。オルカをきっか