秋篠宮家の次女・佳子さまが静岡県を訪れ、外国にルーツを持つ子どもたちと歌やダンスで交流されました。子どもたち「あなたのお誕生日いつですか」佳子さま「12月29日です」きょう、佳子さまが訪問されたのは浜松市にある外国人学校です。浜松市は日本で最も多くブラジル人が暮らすまちとして知られています。子どもたちはダンスを披露。佳子さまは笑顔でご覧になりました。佳子さま「何歳の時から練習しているんですか」男子生徒