〈「責任を取ると言って、避妊をしなくなった」リモート会議中にも体を求め…“独身者限定アプリ”で将来を語り合った相手は「妻子持ちの嘘つき男」だった〉から続くキャリアウーマンのマイコさんが独身者限定アプリで出会った、河合ユウキ（30代、仮名）と名乗る男性。大手広告代理店の博報堂に勤める広告マンで、誠実そうな人柄だった。【画像】「ホテルに移動」「リモートワークを行いながら…」交際の過程が赤裸々につづられ