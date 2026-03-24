「ファーム・西地区、オリックス１−５阪神」（２４日、京セラドーム大阪）阪神のドラフト１位・立石正広内野手（創価大）が「５番・左翼」でプロ入り後、外野で初スタメン。フル出場も果たした。「普段やらないポジションでのフル（出場）だったので、いい経験ができた」と振り返った。大学日本代表の練習試合以来となった実戦での外野。三回には初めての守備機会があった。オリックス・森の高々と打ち上げた飛球。「ガリ！