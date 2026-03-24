フリーアナウンサーの中川安奈さんが、自身のインスタグラムを更新。ロケで着用した衣装を公開しました。 【写真を見る】【 中川安奈 】 「大好きなデニムコーデたまにはこういうスタイルも」映えスポットでロケの衣装を公開中川さんは「映えスポット 綺麗な青空のもと、ロケでした」と投稿。東京都墨田区の、東京スカイツリーや隅田川の景色を楽しめる人気の観光スポット・吾妻橋付近で撮影された画像を添えてい