アイドルグループ「アップアップガールズ（2）」の所属事務所の公式サイトは24日までに、体調不良のため活動を休んでいるメンバー今田花琳さんが、活動休止することを発表しました。【映像】アップアップガールズ（2）所属事務所からの発表公式サイトは「今田花琳 活動休止に関するお知らせ」とのタイトルで「メンバーの今田花琳につきまして、体調不良のため先日より活動をお休みさせていただいておりますが、このたび、引き