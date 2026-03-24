外国人学校でペルーの民族舞踊を見学される佳子さま＝24日午後、浜松市（代表撮影）秋篠宮家の次女佳子さまは24日、浜松市を訪れ、ブラジル人学校を視察された。市は全国有数のブラジル人集住地で約1万人が生活する。佳子さまは2023年にペルー、25年にブラジルを訪問しており、宮内庁によると、日本で暮らす人たちとの面会を希望した。佳子さまはブラジル人やペルー人の子どもたちが通う学校「ムンド・デ・アレグリア」で、歌