自民党本部で開かれたイラン情勢に関する合同会議。奥中央はあいさつする小林政調会長＝24日午後、東京・永田町自民党は24日、イラン情勢に関する合同会議を開き、石油連盟や石油化学工業協会などから意見や要望を聴取した。石油連盟は、事態が長期化して石油の供給量が減少する事態に備え、石油需要を抑制する対策を検討するよう求めた。関係者によると、出席議員から同調する声が出た。石油の供給混乱による経済的影響を和ら