原油の高騰による一次産業への影響の調査で、およそ7割の生産者にすでに影響が出ていることがわかりました。【映像】66.7％の生産者が「影響が出ている」産地直送通販サイト「食べチョク」の運営会社が、原油高騰による影響を生産者267人に調査したところ、66.7％が「影響が出ている」と回答しました。最も影響が大きいのは軽油やガソリンなどの「燃料費」で89.5％、次いで「光熱費」が24.7％でした。また今後の影響として