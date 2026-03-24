【ワシントン＝阿部真司】米国防総省は２３日、記者の取材指針を一部改定したと発表した。首都ワシントンの連邦地裁が同省の指針を違憲だと判断したことを受けた措置だが、規制を強化する内容となっている。改定後の新指針では、取材許可証を持っていても、施設内に立ち入る際には職員の同行を義務づける。同省内にあった記者の作業スペースは閉鎖し、敷地内の別の建物内に移す。ショーン・パーネル報道官は２３日、「国防総省