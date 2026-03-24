２０２３年６月初旬から体調不良で、２４年８月末でフジテレビを退社した渡邊渚アナウンサーが２４日、ＰＴＳＤと治療についてＳＮＳに投稿した。フジ退社後の２４年１０月にＰＴＳＤを公表している。「最近とっても体調が良い日が続いていて、友達とご飯に行ったり、お出かけしたりするのが楽しい」と報告。「いつまでもずっとそうだったらいいんだけど、なかなかそうはいかないから、初夏あたりに揺り戻しがくるんだろうな〜