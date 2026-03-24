特物仕様車に待望のターボ仕様が追加！ホンダが2026（令和8）年3月20日（金）、軽商用車の「N-VAN」の一部改良版を発売しました。【写真で見る】これが改良された「新・N-VAN」ですN-VANは軽乗用ハイトワゴン「N-BOX」のプラットフォームをベースに開発された商用バンで、2018（平成30）年7月にデビューしました。室内のスペース効率を突き詰め、さらに助手席側のセンターピラーをフロントドアへ内蔵することで、車体側面に大