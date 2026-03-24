粟島浦村と村上市をつなぐ粟島汽船の船が24日午後、海上で航行不能となっています。航行不能となっているのは粟島汽船の客船「awaline（アワライン）きらら」です。 24日午後3時半頃に粟島汽船から「岩船港を出港後、沖でロープが左側のプロペラに絡み緊急停止した」と通報がありました。航行は可能でしたが、午後3時55分頃にも「左エンジンも停止し航行できなくなった」と再度通報がありました。新潟海上保安部によりま