キタニタツヤが、3年ぶりのリニューアルで新シリーズとなる「天才てれびくんgrow(グロー)」に、てれび戦士が歌うテーマソングとして「リンガ・フランカ」を書き下ろしたことが発表された。キタニタツヤがNHKに楽曲提供をするのは今回が初。番組のキーワードである「想像力」をテーマに書き下ろされた。共通の母語を持たない者どうしがコミュニケーションに使うことば「リンガ・フランカ」をコンセプトに、相手を理解する難しさとワ