バンダイの食玩シリーズ「ポケモンキッズ」の30周年記念商品第3弾『ポケモンキッズ 30周年スペシャルvol.3』が、8月に発売されることが発表された。 【画像あり】ピカチュウや最初に選んだ相棒がラインナップ 1996年から展開されている「ポケモンキッズ」は、2026年でシリーズ30周年を迎える。これを記念した1年間にわたるスペシャルラインナップの第3弾となる今回は、“ピカチュウのまいにち”をテーマに