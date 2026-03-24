HYBE INDIAが、インドで次世代のグローバルスターを発掘／育成する大規模オーディション『HYBE INDIA Audition』の開催を発表した。 （関連：&TEAM、初の韓国ポップアップショップはファン必見HYBE社屋は特別仕様、街中にもメンバーの姿が） 本プロジェクトは、HYBEがグローバルに推進する“マルチホーム・マルチジャンル”戦略に基づき、14億人の人口を抱え急成長するインド市場