シンガポール航空は、シンガポール〜ウェスタンシドニー線を11月23日に開設する。1日1往復を運航する。機材はビジネスクラス40席、エコノミークラス263席の計303席を配置した、中距離路線仕様のエアバスA350-900型機を使用する。シンガポール〜シドニー線に1日4往復を合わせ、シドニーへ同5往復を乗り入れることになる。シンガポール航空はオーストラリアの8都市へ乗り入れる。2026年末にも開港を予定しているウェスタン・シドニー