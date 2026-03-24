３月の英国遠征（現地時間28日にスコットランド、31日にイングランド）に臨む日本代表メンバー28人を五輪世代別に分布した企画を掲載したところ、大きな反響があった。まず、分布図を確認すると次のようになる。＜五輪世代分布＞・ロンドン五輪世代（１人）／谷口彰悟・リオ五輪世代（２人）／伊東純也、鎌田大地・東京五輪世代（17人）／三笘薫、小川航基、前田大然、堂安律、上田綺世、田中碧、町野修斗、中村敬斗、佐野海舟