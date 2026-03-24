北海道千歳市内の養鶏場で飼育されている採卵用のニワトリが、簡易検査の結果、高病原性鳥インフルエンザに感染した疑いがあることがわかりました。この養鶏場ではおよそ４６万羽が飼育されています。道は半径３キロ以内の養鶏場で移動を制限する措置などをとり、３月２５日午前８時から対策本部会議を開くということです。高病原性鳥インフルエンザの感染が確認されれば、道内では今シーズン５例目となります。