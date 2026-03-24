●下関でサクラ開花 平年や去年より2日早い●あす25日(水)は大きめの雨傘活躍 気温上昇鈍く冷たい雨●今週後半～来週は暖かい日々 サクラ開花は加速＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう24日(火)も県内はサクラの開花を促す暖かさに。最高気温は山口市内では昨日に続いて20度に達するなど、広く4月並みの春爛漫の陽気となりました。 この暖かな陽気に誘われ、下関地方気象台のサクラ標本木で開花が発表されました。平年や去年