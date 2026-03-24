２０２５年１０月に北海道内で今シーズン初めて、白老の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザへの感染が確認され、およそ４５万２千羽が殺処分されました。その後、恵庭市や由仁町、安平町でも感染が確認され、あわせて８７万羽以上が殺処分されています。今回、千歳市内の養鶏場で飼育されている採卵用のニワトリについては、簡易検査の結果、高病原性鳥インフルエンザに感染した疑いが確認されていて、感染が確認された場合、