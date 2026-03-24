EASLを制しセレモニーで歓喜に沸く宇都宮ブレックス(C)Kaz Nagatsuka東アジアスーパーリーグ（ EASL）の年間王者を決める決勝ラウンド「EASL Finals Macau 2026」がマカオで開催され、3月22日の決勝戦では日本の宇都宮ブレックスが台湾の桃園パウイアン・パイロッツを90-81で下し、初優勝を飾った。【動画】宇都宮ブレックスがアジアの頂点に！EASL公式が公開したシャンパンファイトの様子コート上の