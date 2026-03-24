27日から石川県知事としての任期をスタートさせる山野之義氏は、新しい副知事に酒井雅洋教育長を起用する方針を固め、「能登出身の副知事と共に被災地対応を加速させていきたい」と述べました。酒井氏は能登町出身の60歳。1988年に県庁に入り、商工労働部長などを歴任したあと、2025年から県の教育長を務めています。酒井氏を抜擢した理由について、山野氏は24日の北陸放送の取材に対し、長きにわたり県の中核を担い議会との信頼関