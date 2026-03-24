ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」で人気の【焼菓子】をご紹介する。「クッキー」のランキング（月別、26年3月23日夜参照）より、トップ5だ。【5位】東京都 目黒区「MONT-NOM(モンノン) 自由が丘ボヌール缶８種類のクッキーの詰め合わせ」19000円【ふるさとチョイスの返礼品紹介】自由が丘のお土産としてモンノンで人気のクッキーをたっぷりと詰め合わせました。パティシエが丁寧に焼いた手作りクッキー、まさに「ボヌー