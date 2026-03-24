歌手で俳優の赤西仁（41）が24日、都内で行われた『シーバスリーガル 特別イベント』のフォトコールに登場した。【全身ショット】カッコイイ…眼鏡姿で登場した赤西仁この日は、パーティーのドレスコードである「Gold＆Glamorous」にあわせ、ゴールドのネックレスとピアスを身に着け、グレーのセットアップ、リムレス眼鏡という大人の色気と遊び心あふれるゴージャススタイルで登場した赤西。登場から「こんな感じなんですね。