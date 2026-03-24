退勤時刻を虚偽申告して超過勤務手当を不正に受給したり、公用車を部下に運転させ私的に商業施設を訪れたりしたとして、大阪市は24日付けで、同市水道局北部水道センターの男性技能職員（57）を「懲戒免職」としました。 同市水道局によると、この職員は、下記の行為に及んでいたことが確認されました。 (1)去年7月と8月に各1回、他人に実際の退勤時刻よりも遅い時刻を勤怠管理用のICカードリーダーで打