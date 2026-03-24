◇第98回選抜高校野球大会第6日・2回戦八戸学院光星5―4滋賀学園（2026年3月24日甲子園）体が自然に反応した。4―4の8回1死。二遊間を襲ったゴロに八戸学院光星（青森）の佐々木龍馬二塁手（3年）は逆シングルで捕球し、鋭く体をひねって一塁へジャンピングスローでアウトにした。華麗な身のこなしで、スタンドを沸き返らせた超美技。緊迫したゲーム展開の終盤に「流れが変わるプレーだったと思う」という通り、その裏に先