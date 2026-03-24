千葉県成田市の成田山新勝寺に2015年、油のような液体をまいたとして、県警は24日、建造物損壊の疑いで医師金山昌秀容疑者（63）を再逮捕した。県警によると液体はオリーブオイルだと説明しており「インターネットで買った」と供述しているという。再逮捕容疑は15年3月25日午後4時過ぎ、成田山新勝寺の総門の柱3本に液体をかけて汚損させた疑い。同県香取市の香取神宮に同日、油のような液体をまいたとして、県警は今月4日に