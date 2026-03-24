自民党は、来年度予算の年度内成立を目指して野党側と日程の交渉を続けています。しかし、充実した審議を求める野党側との溝は埋まらず、年度内の成立は極めて厳しい状況となっています。来年度予算案の審議の場は、与党が過半数割れする参議院に移っています。自民党の参議院幹部は24日午後、立憲民主党に対して土曜日と日曜日も使って審議時間を積み増すことを提案し、来年度予算の年度内成立に向けた協力を求めました。しかし、