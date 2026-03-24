鈴木憲和農水相が２４日に行われた参院農林水産委員会に出席。アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）で開催される予定のドバイワールドカップデー（２８日＝メイダン）に向けて遠征したＪＲＡ（日本中央競馬会）所属の競走馬などに関する質問を受けた。立憲民主党の石垣のりこ参院議員は「中東情勢に鑑み、１つ質問をさせていただきます」と切り出し、ドバイワールドカップに日本の競走馬が出走することに関して質問した。「情勢は日々刻