第９８回選抜高校野球大会の第６日（２４日）第３試合は八戸学院光星（青森）が滋賀学園との接戦を５―４と制して１４年ぶりの８強進出を決めた。４―４と同点で迎えた８回、一死一、二塁から１番・菅沼（２年）が相手左腕・奥間（３年）の初球スライダーを叩き、三遊間を破る勝ち越しの適時打。菅沼は４回にも勝ち越し打、６回にも同点の左犠飛と勝負強さを発揮し、粘る滋賀学園を突き放した。「自分はスライダーを待っていた