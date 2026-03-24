実業家でユーチューバーの春木開氏が２４日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。元タレントの坂口杏里容疑者が、コンビニエンスストアでサンドイッチ１個を万引きしたとして、現行犯逮捕されていた件に言及した。春木氏は、このニュースに触れた上で「中学生の頃俺もお腹が空きすぎてお金もなくてコンビニでおにぎり１個盗んで捕まったことがある」と告白。「今思えばダサいし、絶対にダメなこと。でもあの時すでに感じてた。『お