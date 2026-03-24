豊臣秀吉の弟・秀長が初めて主人公となる2026年のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」。芸能界きっての大河フリーク＆歴史YouTuber・松村邦洋さんは「織田信長が窮地に立たされた戦いで、豊臣兄弟が大活躍する場面がある。大河ではどう描かれるかに注目だ」という――。※本稿は、松村邦洋『松村邦洋とにかく「豊臣兄弟！」を語る』（プレジデント社）の一部を再編集したものです。■秀長が見初めて一夜をともにした女性とは…大河ドラマ