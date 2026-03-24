ボートレース蒲郡のＳＧ「第６１回ボートレースクラシック」が２４日に開幕した。レース前にはオープニングセレモニーが行われ、出場する全５２選手が駆け付けたファンの前で意気込みを語った。今節、Ｗエース機の一つ３４号機を引き当てた中村日向（２７＝香川）は「いいエンジンを引きました。ジャイアントキリング目指して頑張ります！」と力強く宣誓し、ファンを沸かせた。この言葉通り初陣となった初日６Ｒでは危なげな