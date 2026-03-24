ロッテはビスケット事業50周年を機に、新ブランドとしてTheシリーズを立ち上げる。フィナンシェの「BUTTER」とマドレーヌの「CARAMEL」を３月24日から静岡を含む東日本エリアで先行発売する。主に30、40代女性のご褒美需要を想定しており、ソースが生地にしみ込む仕立てで濃厚な味わい。シェア５割超の半生ビスケットカテゴリーへ付加価値品として投入し、市場活性化を図る。（左から）マドレーヌの「CARAMEL」とフィナンシェの「B