韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「있다（イッタ）」の意味は？「있다（イッタ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、"存在"を表す言葉です。「있다（イッタ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「ある、いる」でした！「있다