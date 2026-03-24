巨人は２４日、東京ドームで１軍全体練習を行った。２７日の開幕戦、阪神戦（東京Ｄ）が迫る中、阿部監督はＷＢＣに出場した大勢投手とライデル・マルティネス投手について「たぶんこのままだと間に合わないので。２人いないと想定して臨みたいと思います」と開幕メンバーから外れるとの見通しを示した。キューバ代表のマルティネスは米国・イスラエルとイランの戦争の影響などで航空機が混雑していることもあり２５日に来日