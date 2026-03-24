北九州市で30年ぶりに、看護大学が開学します。4月に北九州市小倉北区で開学するのは、西日本看護医療大学です。少子高齢化が進み、看護師不足が問題となる中で、次世代の医療を担う看護職の育成を北九州市で行い、市内への就職を目指します。市内での看護大学の新設は30年ぶりです。 大学の特徴の一つが、最新機器が備わったシミュレーションセンターです。■吉原美樹記者「ベッドに寝ているシミュレータ