日本ハムの郡司裕也捕手（２８）が２４日、プロ７年目で初の開幕スタメンへの意気込みを語った。エスコンでの全体練習後に会見を開き、「僕自身、開幕スタメンで出るのが７年目にして初めてなので、まずはフレッシュな気持ちでアグレッシブにプレーしていきたい」。昨季は主に４番・三塁として打率２割９分７厘をマークし、今季の開幕「４番・三塁」を勝ち取った。「今シーズンは三塁でベストナインを目指してるので、頑張りたい