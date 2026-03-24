左から堀田真由＆寛一郎＆橋本淳 堀田真由、寛一郎、橋本淳が、ドラマシリーズ「岸辺露伴は動かない」最新作『泉京香は黙らない』（NHK総合 5月4日 夜9時30分〜）に出演することが発表された。飯豊まりえが担当する新人漫画家・西恩ミカ役を堀田真由、ミカの双子の兄・奏士 役を寛一郎、京香の彼氏・勘助役を橋本淳が演じる。さらに原作者である荒木飛呂彦氏の脚本協力によるドラマオリジナルストーリーのあらすじ