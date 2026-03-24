Ｊ１川崎は２４日、２７年１月より国士舘大ＦＷ本間凜（りん、２１）＝３年＝の加入が内定したと発表した。本間は関東大学リーグで昨季１３得点で得点王とベストイレブンを受賞した。川崎を通じて「常に謙虚な気持ちを忘れず、自分の特徴でもある走力と得点力を武器に、泥臭く戦いながら、川崎フロンターレの勝利のために全力を尽くします。幼い頃からの夢であったプロサッカー選手としてのキャリアを、歴史と伝統のある素晴ら