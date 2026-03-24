(C) 2025 CADENCE PRODUCTIONS LIMITED ジェイソン・ステイサム主演の映画「ワーキングマン」が、Prime Videoで4月17日より⾒放題独占配信開始する。プライム会員は追加料金なしで観賞できる。 「ワイルド・スピード」「MEG ザ・モンスター」「エクスペンダブルズ」シリーズなどでハリウッドのアクション映画を牽引するジェイソン・ステイサムが、同作では、⼈⾝売買を⽣